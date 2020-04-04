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Koronavirüs: İngiltere'de bakımevlerinde kalan hasta ve yaşlılarla ilgili kaygılar artıyor

İngiltere'de koronavirüs salgınının yayılması ile dikkatler hastanelere yoğunlaşırken, toplumun en savunmasız kesimlerinden birini oluşturan hasta ve yaşlılara bakımevlerinde nasıl müdahale edileceğine dair endişeler de giderek artıyor.

04.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:10
Koronavirüs: İngiltere'de bakımevlerinde kalan hasta ve yaşlılarla ilgili kaygılar artıyor

İngiltere 'de koronavirüs salgınının yayılması ile dikkatler hastanelere yoğunlaşırken, toplumun en savunmasız kesimlerinden birini oluşturan hasta ve yaşlılara bakımevlerinde nasıl müdahale edileceğine dair endişeler de giderek artıyor.

Brighton ve Hove bölgesindeki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) idaresinin bölgedeki 35 mahalle doktoru ve 98 bakımevine bir kılavuz belge göndererek, Covid-19 salgınına nasıl müdahele edileceğine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Belgede, bakımevlerinde kalanların koronavirüse yakalanması halinde hastaneye yatırılamayabileceği ve bu durumda, hastanın ağırlaşması halinde bakımevi yönetimine, her hasta için hayata döndürme (resüsitasyon) talimatının olup olmadığını netleştirmeleri isteniyor.

İngiltere'de 3 Nisan itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 38 bin 168, ölenlerin sayısı ise 3 bin 605 oldu.

Bakımevlerinde yaşlı veya hasta kişilerle ölüme hazırlık konusunun konuşulması normal bir uygulama. Eğer bir hastanın kalbi veya solunumu durduysa onun isteğine saygı duyarak kalp masajı veya yaşam desteği yapılmaması (DNR) talimatı hasta veya yaşlı kişi veya vekili tarafından önceden bildirilebiliyor.

Ancak bazı bakımevi yöneticileri, son gelen belge ile hasta ve yaşlıların ve ailelerinin, DNR talimatları imzalamaya yöneltildiklerini ifade ediyor.

Hatta belgenin, bu kişilerle ilgilenen mahalle doktorlarına, hastalara ve yakınlarına ne söyleyeceklerine dair bir metni de içerdiği belirtiliyor. Metinde, "zayıf haldeki yaşlılar, koronavirüsün yol açtığı akciğer sorunlarına uygulanan yoğun tedaviye cevap vermiyor, ayrıca hastaneye yatırılması da çektiği acıyı artırıp uzatabilir" deniyor.





'75 yaş üstü hiçbir hasta hastaneye yatırılmayacak'

Hove'daki bakım evi yöneticilerinden biri, mahalle doktorunun kendisine "bakımevinizde kalan 75 yaş üstü hiçbir hasta hastaneye yatırılmayacak" dediğini ve bunu işittiğinde "şoke olduğunu" ifade etti.

İngiltere'deki NHS yönetimi ise kimlerin hastanede tedaviye alınacağına dair tercih yapılmasını sağlayan herhangi bir rehber bulunmadığını belirtiyor.

Belgenin sadece bir bölgeye mi yoksa İngiltere'nin tüm bölgelerine mi gittiği henüz netlik kazanmadı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da Cuma günkü basın toplantısında, konuyla ilgili bir soruya cevaben, bakımevlerindeki koronavirüs hastalarının hastanelerden geri çevrilmeyeceğini, hastaneye kabulün doktorların vereceği klinik bir karar olacağını söyledi.

Bakımevleri yöneticileri ve çalışanları, ellerinde yeterince koruyucu ekipman olmamasından şikayet ediyor ve bu sektörde gizli bir koronavirüs krizi gelişebileceği uyarısında bulunuyor.

Koruyucu ekipman eksikliği yüzünden ölüm döşeğindeki hasta yakınlarının bile ziyaretine izin verilemediği belirtiliyor.





BBC
Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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