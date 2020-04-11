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Koronavirüs: İngiltere'de 'Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme...

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Hancock'un sözlerinin "rencide edici" olduğunu söyledi.

11.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:15
Koronavirüs: İngiltere'de 'Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme...

İngiltere 'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ülkede bazı Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının ihtiyaç duyulandan fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabileceğini söylemesi tepki çekti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Hancock'un sözlerinin "rencide edici" olduğunu söyledi.

Sağlık kuruluşları ve sendikalar da Hancock'a tepki gösterdi.

Hancock. ülkede bugüne kadar 19 NHS personelinin koronavirüs sonucu hayatını kaybettiğini açıklamış, sağlık çalışanlarından teçhizatı ve koruyucu malzemeleri "gereğinden fazla kullanmamalarını" istemişti.

"Ölümlerle teçhizat ve koruyucu malzeme eksikliği arasındaki bağlantıya ilişkin bilgim yok" diyen Hancock, sözlerinin tepki çekmesinin ardından hangi sağlık çalışanlarının nasıl virüse yakalandıklarıyla ilgili soruşturma açılacağını duyurmuştu.





'Doktorlar hayatlarını tehlikeye atıyor'

İngiltere Tıp Derneği ise koronavirüs hastalarını tedavi eden bazı NHS çalışanlarının hala yeterli teçhizata ve koruyucu malzemeye sahip olmadığını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Doktorlar hayatlarını tehlikeye atıyor" denildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Cuma günü yaptığı açıklamada tüm NHS personeli için yeterli sayıda teçhizatın ve koruyucu malzemenin olduğunu, eksikleri de gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs sonucu sadece 8 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı ise 74 bin 605.

Açıklanan sayılar ise hastanelerden elde edilen verileri içeriyor.





BBC
Etiketler: İşçi Partisi, İngiltere, Dünya
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