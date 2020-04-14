Koronavirüs: İngiltere'de bir süreliğine kapanan publarda içilmeyen biralara ne olacak?

İngiltere 'de sosyal hayatın merkezi olan publar diğer kamu mekanları gibi bilinmeyen bir süreliğine kapandı. Peki bu publarda bulunan neredeyse 25 milyon litre biraya ne olacak?

Eğer bu yaz da publar açılmazsa neredeyse 25 milyon litre bira çöpe gidebilir.

Gerçek Ale için Kampanya'nın (Camra) başında olan Tom Stainer, "Bu bütün kaynağın ve iyi biranın üretimi için kullanılan yeteneğin boşa gitmesi demek; çok üzücü" diyor.

Stainer, İngiltere'de bulunan 39 bin pubın ortalama 15 varil biraya sahip olduğunu düşünüyor.

Pastörize olmuş biraların çoğunun, lager de dahil olmak üzere, teslim edildikten sonra 3-4 ay ömrünün olduğu düşünülüyor.

Diğer pastörize edilmeyenlerin biraların ömrü ise 6-9 ay arasında değişiyor.

Eşiyle beraber güneybatı Londra'da bir pub ve bira fabrikası işleten Keris de Villiers, "Paket servis yapabiliriz ancak bu da dar bir kaldırımın köşesinde bira satmak anlamına gelir; insanların sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğinden bu da çok sorumlu bir iş olmaz. Bütün bu durum gerçekten çok üzücü" diyor.

Marketlerin alkol satışı yükseldi

Diğer yandan pubların, cafelerin ve restoranların kapanmasıyla beraber ülkedeki süpermarketlerde alkol satışı neredeyse beş katına çıktı.

Stainer, "Ülkenin şu an uğraştığı en büyük dert bu değil ama insanlar böyle şeyleri özlüyor. İnsanların sinemaya, cafeye ya da bira içmeye gitmesi gibi şeyler hayatta önem verdiğimiz detaylar" diyor.

Bazı bira fabrikaları ve dağıtımcılar ise dolu varilleri sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdikten sonra ücretsiz geri alabileceklerini duyurdu.

Gloucestershire'daki Severn Bira Fabrikası'nın müdürü Iain Crockett, böyle bir durumda bira varillerini taşıyan kişilerin boş variller yerine dolularını mahzenlere götürmesi gerekeceğinden çok zorlanabileceklerini söylüyor.

Bu yüzden küçük bira fabrikası işletmecileri için kapasiteleri sınırlı olduğundan bu durumun güçlük yaratacağını; bu yüzden publar açılmadan birkaç hafta önceden haber verilmesini talep ediyor.

Kimi pub sahipleri daha şimdiden variller dolusu son kullanma tarihi geçmiş birayı boşaltırken devlet yetkilileri kullanılmayan biranın vergisini geri alabilecekleri için bu yöntemi tavsiye etmiyor.

Brewdog bira fabrikasının yaptığı gibi kimi üreticiler ise ellerinde kalan alkolden el dezenfektanı üretiyor.

Diğer yandan hükümet de pub sahibi işletmecilere açıkladıkları ekonomik paket kapsamında yardımda bulunduklarını söylüyor.