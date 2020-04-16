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Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta uzatıldı

Başbakanlık görevine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın açıkladığı kararla, ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta daha uzatıld. Kısıtlamalar ilk etapta 7 Mayıs'a kadar sürecek.

16.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:55
Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta uzatıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının en az üç hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Dominic Raab'ın açıkladığı kararla, kısıtlamalar ilk etapta 7 Mayıs'a kadar sürecek.

Daha sonraki süreçle ilgili karar ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler doğrultusunda verilecek.

Raab, kısıtlamaları gevşetmelerinin kamu sağlığına ve ekonomiye zarar vereceği sonucuna vardıklarını söyledi.

Raab, "Enfeksiyon oranını gerekli düzeye düşüremedik" dedi.

Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmayı hedeflediklerini belirten Raab, hastanelerde tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin sayısını azaltmak istediklerini de vurguladı.

Her aşamada bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verdiklerini kaydeden Raab, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sonuç vermeye başladığını gördüklerini kaydetti.

Raab, koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson'ın tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekalet ediyor.

Can kaybı 14 bine yaklaştı

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 861 kişi daha koronavirüs sonucu hayatını kaybetmiş, can kaybı sayısı 13 bin 729'a yükselmişti.

İngiltere hükümeti 23 Mart'ta açıkladığı kararla 3 hafta önce halka zorunlu olmadıkça evlerinde kalması çağrısı yapmış, çok sayıda işyerini kapatmış, kamuya açık alanlarda ikiden fazla kişinin yan yana gelmesini yasaklamıştı.

Avrupa'da ise aralarında Almanya, İtalya ve Avusturya'nın da bulunduğu bazı ülkeler sokağa çıkma kısıtlamalarını kademeli olarak gevşetmeye başladı.

İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan Imperial College'dan Profesör Neil Ferguson ise BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısı bulunana dek, sosyal mesafe kurallarına "önemli oranda" uyulmasının gerekeceğini söyledi.





BBC
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
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