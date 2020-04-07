Koronavirüs: İngiltere'de yoğun bakım ünitesinde bir gün

İngiltere 'de koronavirüse yakalananlarla birlikte, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yükü de artıyor.

Hastaları kurtarmak için zamanla yarışan doktorlar ve hemşireler, virüse maruz kalmamak için zorlu şartlarda çalışıyorlar.

BBC Sağlık Muhabiri Fergus Walsh, University College London (UCL) Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girdi ve buradaki sağlık ekibinin çalışma şartlarını aktardı.