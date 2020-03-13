Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı - Güncel

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

BURSA'da 6 yıldır ipek kese üretimi yapan Koray Gümüşnaz, koronavirüs salgınından sonra kese ihracatının 5 kat arttığını söyledi.

13.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:52
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

BURSA'da 6 yıldır ipek kese üretimi yapan Koray Gümüşnaz, koronavirüs salgınından sonra kese ihracatının 5 kat arttığını söyledi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar ise, "Yıkanırken kese kullanmak koruyucu önlem olarak değerlendirilebilir" dedi.

Bursalı kese üreticisi Koray Gümüşnaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından kese satışlarının arttığını söyledi. 6 yıldır ipek kese üretimi yaptığını belirten Gümüşnaz, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından sonra bazı ülkelerin kese ithalatını 2-3 katı artırdığını belirtti. Aylık 50 bin metre kumaştan kese ürettiğini ve Katar, Kuveyt, Fas, Tunus, Rusya gibi ülkelere ihracat yaptığını belirten Koray Gümüşnaz, "Koronavirüsden sonra ihracatımızda da da artış oldu. Kesenin vücuda birçok faydası var. Kan dolaşımını hızlandırıyor ve ölü deriyi arındırıyor. Biz üretim ve ihracatımızın artmasını buna bağlıyoruz. Üretimimiz haftalık 1 TIR civarındaydı ama salgından sonra bu sayı 3 TIR'a çıktı. Kazakistan, Fas, Katar, Kuveyt, Rusya gibi ülkelere haftalık 1 TIR ürün gönderiyorduk. Şimdi ise haftalık ortalama 4 TIR bazında değişiyor" dedi.

'KESELENMEK, VİRÜSLERİN TEMİZLENMESİNDE DOĞRU YÖNTEM'

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar da konuyla ilgili açıklamasında, kesenin vücutta bulunan ölü deri ve virüsleri temizlediğini söyledi. Yıkanırken kese kullanmanın koruyucu önlem olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Tayar, "Dünyada akarsuyla yıkanma kültürü bizim medeniyetimizde var. Akarsuyla yıkanmak bir avantajdır. Vücudumuza yapışan virüsler sadece el ve yüz yıkamayla uzaklaşmaz. İnsanın yüzündeki deriler her gün değişir. Yeni hücreler gelir. Deride kalan ölü hücreler içerisinde barınan virüsleri eve taşımamıza kese engel olacaktır. Doğru bir yöntem olarak kullanılabilir. Yıkanırken kese kullanmak koruyucu önlem olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Uludağ Üniversitesi, Koronavirüs, Bursa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Güncel
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Güncel
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı