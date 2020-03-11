Koronavirüs, İspanya'da Kral Kupası finalini erteledi
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Nisan'da Real Sociedad ile Athletic Bilbao takımları arasında Sevilya'da oynanması planlanan Kral Kupası finalinin ertelendiğini açıkladı.
11.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:00
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Nisan'da Real Sociedad ile Athletic Bilbao takımları arasında Sevilya'da oynanması planlanan Kral Kupası finalinin ertelendiğini açıkladı.
Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek için toplanan RFEF, Athletic Bilbao ve Real Sociedad kulüplerinin temsilcilerinin de onayıyla Kral Kupası finalinin ertelendiğini duyurdu.
İspanyol basını, Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak finalin 30 Mayıs tarihine alınabileceğini iddia etti.
Bu arada RFEF'in aldığı, İspanya'daki bölgesel ve alt liglerdeki tüm futbol müsabakalarının ertelenmesi kararının 1. ve 2. lig maçlarını da kapsaması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
İspanyol basını, RFEF'in La Liga kurumu ve kulüplerle görüşerek, şimdilik iki hafta süreyle seyircisiz oynama kararı alınan 1. ve 2. lig maçlarını İtalya'da olduğu gibi askıya alabileceğini yazdı.
Diğer yandan, UEFA Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen Inter-Getafe karşılaşmasıyla ilgili açıklama yapan Getafe Kulüp Genel Direktörü Clemente Villaverde, "UEFA'nın maçı erteleme kararı herkesin ortak görüşü. Bundan sonrası için UEFA tarih ve yer arıyor. Eleme turunun tek maç üzerinden tarafsız bir sahada oynanması seçeneği de masada." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek için toplanan RFEF, Athletic Bilbao ve Real Sociedad kulüplerinin temsilcilerinin de onayıyla Kral Kupası finalinin ertelendiğini duyurdu.
İspanyol basını, Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak finalin 30 Mayıs tarihine alınabileceğini iddia etti.
Bu arada RFEF'in aldığı, İspanya'daki bölgesel ve alt liglerdeki tüm futbol müsabakalarının ertelenmesi kararının 1. ve 2. lig maçlarını da kapsaması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
İspanyol basını, RFEF'in La Liga kurumu ve kulüplerle görüşerek, şimdilik iki hafta süreyle seyircisiz oynama kararı alınan 1. ve 2. lig maçlarını İtalya'da olduğu gibi askıya alabileceğini yazdı.
Diğer yandan, UEFA Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen Inter-Getafe karşılaşmasıyla ilgili açıklama yapan Getafe Kulüp Genel Direktörü Clemente Villaverde, "UEFA'nın maçı erteleme kararı herkesin ortak görüşü. Bundan sonrası için UEFA tarih ve yer arıyor. Eleme turunun tek maç üzerinden tarafsız bir sahada oynanması seçeneği de masada." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, İspanya, Spor
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