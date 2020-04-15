Koronavirüs, İstanbul Boğazı’ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi

Geçtiğimiz hafta sonu Moda açıklarında, dün ise Haliç girişinde kaydedilen yunus görüntüleri İstanbullularda heyecan uyandırdı. Bu görüntülerin koronavirüs salgınında insanların evlerine kapanması nedeniyle çekildiği özellikle sosyal medyada en çok yapılan yorumlardan olsa da işin aslı biraz farklı.

Haberler.com'a konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Arda Tonay, böyle bir tespitin yapılabilmesi için yunusların belirli bir süre gözlenmesi gerektiğini ifade etti.

"BOĞAZ'DAKİ YUNUSLAR ALGIDA SEÇİCİLİK"

İstanbul Boğazı'nda; afalina, tırtak ve mıtır olmak üzere 3 tür yunus olduğunu belirten Tonay "Boğaz'da insanlardan önce de yunus vardı. Günümüzde 4 mevsim yunus bulunur. Ancak bahar aylarında yunusların görünürlüğü artar. Bu konu üzerinde çalışma yapmadan 'koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine çekildiği için yunusların görünürlüğü arttı' diyemeyiz. Son günlerde yunusların dikkat çekmesi biraz da salgın günlerinde dünyada da hayvan görüntülerinin artması nedeniyle yaşanan algıda seçicilik" ifadelerini kullandı.

TIRTAKI GÖREMEDİK

Kendi izlediği görüntülerde Moda ve Sarayburnu'nda afalina türü yunusların, Bebek-Arnavutköy açıklarında ise mıtır türü yunusların görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Arda Tonay, İstanbul Boğazı'nda tırtak türü yunusları ise görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.