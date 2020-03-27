Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs: İtalya'da 101 yaşında Covid-19'u yenen "Signor P" umut oldu

Koronavirüs ölümlerinin 8 bini geçtiği İtalya'da 101 yaşında Covid-19 hastalığını atlatan "Signor P" (Bay P.) ülke için çok ihtiyaç duyulan bir umut sembolü haline geldi.

27.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:48

Koronavirüs ölümlerinin 8 bini geçtiği İtalya 'da 101 yaşında Covid-19 hastalığını atlatan "Signor P" (Bay P.) ülke için çok ihtiyaç duyulan bir umut sembolü haline geldi.

Tam adı açıklanmayan Signor P geçen hafta Rimini kentindeki Infermi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Signor P, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan "İspanyol gribi" döneminde, 1919 yılında doğdu.

İtalyan basını, "Savaşlar, açlık, acılar, ilerlemeler, krizler, yeniden dirilişler gören Signor P bu yeni, görünmez ve korku verici mücadelenin de üstesinden geldi" yorumunu yaptı.

Hastanede bir hafta boyunca tedavi gören Signor P, son testlerinin negatif sonuç vermesi ve durumunun yeterince iyileşmesi üzerine taburcu edildi. Signor P tedaviye bir süre daha evinde devam edecek.

Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi, Signor P'nin "herkes için bir umut teşkil ettiğini" söyledi.

İtalyan basını da Signor P'nin hikayesini "insanlığın pes etmeyişinin vücut bulmuş hali", "umut veren bir hikaye" gibi ifadelerle duyurdu.

İtalya'da koronavirüs vakalarının analiziyle yapılan araştırmalar, virüs nedenli ölümlerde yaşlı ve erkek nüfusun ağırlıkta olduğunu gösteriyor.

Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Lisi de "Son haftalarda her gün özellikle de yaşlıları vuran bu virüsle ilgili haberlere üzülürken, 100 yaşın üzerindeki biri hepimize gelecek için umut verdi" dedi.

Lisi, Signor P'nin "Rimini'de tedavi gördüğü hastanede doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık görevlileri için unutulmaz bir hikaye haline geldiğini" söyledi ve ekledi:

"Bize 101 yaşında bile geleceğin önünün açık olduğunu öğretti."





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs: İtalya’da 101 yaşında Covid-19’u yenen ’Signor P’ umut oldu
BBC
Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Sağlık

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs: İtalya'da 101 yaşında Covid-19'u yenen 'Signor P' umut oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs: İtalya'da 101 yaşında Covid-19'u yenen 'Signor P' umut oldu - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

17:13: Trafik polislerinden 'evde kal' çağrısına destek - Haberler 17:13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi - Haberler 17:11: Yüksekten düşen işçiye demir saplandı - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 17:09: Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler 16:01: Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı - Haberler 15:56: Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi - Haberler 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı