Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs: İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti, Tabipler Federasyonu 'Savaşa çıplak elle...

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'da hayatını kaybedenler arasında 107 doktor da yer alıyor.

10.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:10
Koronavirüs: İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti, Tabipler Federasyonu 'Savaşa çıplak elle...

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'da hayatını kaybedenler arasında 107 doktor da yer alıyor.

İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu, salgında hayatını kaybeden doktorların kimlik bilgilerini düzenli olarak açıklıyor.

Federasyon'un açıklamasına göre ülkede koronavirüs salgınında ilk doktor ölümü 11 Mart'ta yaşandı, o tarihten bu yana hayatını kaybeden doktor sayısı 107'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire sayısı da 28'e çıktı.

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede Covid-19'a yakalanan sağlık personeli sayısı 14 bini geçti.

Ülkede toplam can kaybı 18 bin 279'a, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı da 143 bin 626'ya ulaştı.

İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu Başkanı Filippo Anelli, sağlık personelinin gerekli koruyucu önlemler olmaksızın çalışmak zorunda bırakılmasını eleştirdi.

Anelli dün yaptığı açıklamada, "(Hayatını kaybeden) doktorların çoğunluğu pratisyen hekimdi, virüsle savaşmaya çıplak elle gönderilmişlerdi" dedi.

"Meslek grubumuz yas içinde, kayıplarına ağlıyor ve hem meslektaşlarımızı hem de vatandaşları korumak için mücadele ediyor" diyen Anelli, bölgesel yönetimler ve merkezi hükümetten sağlık personelinin korunması için birlik içinde hareket etmeleriniistedi.

Ölen 100. doktor Suriyeli göçmendi

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorlardan 100.'sü, Suriye asıllı Samar Sinjab oldu.

Veneto bölgesinde görev yapan 62 yaşındaki Sinjab, yaklaşık bir ay hastanede tedavi görmesinin ardından dün hayatını kaybetti.

Sinjab'ın hikayesi bugün birçok İtalyan gazetesinde yer aldı.

İtalyan basını, Samar Sinjab'ın yıllar önce üniversite eğitimi için İtalya'ya geldiğini yazdı.

Corriere della Sera gazetesi baş sayfadan yayımladığı "100. Doktor" başlıklı makalede şu ifadeleri kullandı: "Samar, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede bile her gün hastalarının durumunu soruyordu. Ön cepheye döneceğinden emindi, ama beyaz önlüklerden oluşan tepenin üzerine düştü."

BBC
Etiketler: Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü Haberler
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü
Koronavirüsle mücadele eden hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir Haberler
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Haberler
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs: İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti, Tabipler Federasyonu 'Savaşa çıplak elle... - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

14:59: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamalarda bulundu - Haberler 14:58: Çankırı'ya gelen her araç tek tek durduruluyor - Haberler 14:58: Güney Kıbrıs'taki mülteci kampları alarm veriyor - Haberler 14:55: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Açıklaması - Haberler 14:54: Tepebaşı Belediyesi'nin uzaktan eğitim modeli - Haberler 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi