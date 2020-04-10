Koronavirüs: İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti, Tabipler Federasyonu 'Savaşa çıplak elle...

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'da hayatını kaybedenler arasında 107 doktor da yer alıyor.

İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu, salgında hayatını kaybeden doktorların kimlik bilgilerini düzenli olarak açıklıyor.

Federasyon'un açıklamasına göre ülkede koronavirüs salgınında ilk doktor ölümü 11 Mart'ta yaşandı, o tarihten bu yana hayatını kaybeden doktor sayısı 107'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire sayısı da 28'e çıktı.

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede Covid-19'a yakalanan sağlık personeli sayısı 14 bini geçti.

Ülkede toplam can kaybı 18 bin 279'a, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı da 143 bin 626'ya ulaştı.

İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu Başkanı Filippo Anelli, sağlık personelinin gerekli koruyucu önlemler olmaksızın çalışmak zorunda bırakılmasını eleştirdi.

Anelli dün yaptığı açıklamada, "(Hayatını kaybeden) doktorların çoğunluğu pratisyen hekimdi, virüsle savaşmaya çıplak elle gönderilmişlerdi" dedi.

"Meslek grubumuz yas içinde, kayıplarına ağlıyor ve hem meslektaşlarımızı hem de vatandaşları korumak için mücadele ediyor" diyen Anelli, bölgesel yönetimler ve merkezi hükümetten sağlık personelinin korunması için birlik içinde hareket etmeleriniistedi.

Ölen 100. doktor Suriyeli göçmendi

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorlardan 100.'sü, Suriye asıllı Samar Sinjab oldu.

Veneto bölgesinde görev yapan 62 yaşındaki Sinjab, yaklaşık bir ay hastanede tedavi görmesinin ardından dün hayatını kaybetti.

Sinjab'ın hikayesi bugün birçok İtalyan gazetesinde yer aldı.

İtalyan basını, Samar Sinjab'ın yıllar önce üniversite eğitimi için İtalya'ya geldiğini yazdı.

Corriere della Sera gazetesi baş sayfadan yayımladığı "100. Doktor" başlıklı makalede şu ifadeleri kullandı: "Samar, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede bile her gün hastalarının durumunu soruyordu. Ön cepheye döneceğinden emindi, ama beyaz önlüklerden oluşan tepenin üzerine düştü."