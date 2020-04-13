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Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 vakalarının artış oranı en düşük seviyede

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 566 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 20 bin 465'e çıktı.

13.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:05
Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 vakalarının artış oranı en düşük seviyede

İtalya 'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 566 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 20 bin 465'e çıktı.

Bir gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı düne göre artış gösterdi. Ülkede dün 431 kişi hayatını kaybederken önceki gün ise bu sayı 619'du.

İtalya'da salgının başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 159 bin 516'ya ulaştı. Vaka sayısı düne göre yüzde 2 arttı. Bu oran, salgının başından beri toplam vaka sayısındaki en düşük artış oldu. Toplam vaka sayısındaki bir önceki en düşük artış yüzde 2,29 ile 7 Nisan'da kaydedilmişti.

Ülke genelinde bir aydan uzun süredir uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin öncesinde ise bu oran yüzde 24,4 seviyesindeydi.

İtalya'da Şubat sonundan kuzey bölgelerde uygulanan karantina tedbirleri 10 Mart'tan itibaren ise ülke geneline yayılmış ve kademeli olarak sıkılaştırılmıştı. 10 Mart'tan bir hafta sonra toplam vaka sayısındaki artış yüzde 12.6'ya, 2 hafta sonra yüzde 8.21'e, 3 hafta sonra ise yüzde 3.98'e gerilemişti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 10 gündür azalıyor

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı da 10 gündür düşüşte. Bugün itibariyle 3 bin 260 Covid-19 hastası yoğun bakımda tedavi görüyor. 10 gün önce ise bu sayı 4068'di.

Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileştikleri belirlenenlerin sayısı da son bir günde 1224 artarak 35 bin 435'e çıktı.

İtalya'da salgınla mücadele amacıyla bir aydan uzun süredir uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresi son olarak 13 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Yarıdan itibarense kitabevi, çocuk giyim mağazası gibi bazı işletmelerin yeniden açılmasına izin verilecek.





BBC
Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Dünya
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