Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs: İtalya'da mafya 'salgını nüfuzunu artırmak için kullanıyor, yoksullara gıda dağıtıyor'

İtalya'da mafya örgütlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor.

11.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:19

İtalya 'da mafya örgütlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor.

Napoli merkezli mafya yapılanması Camorra ile ilgili araştırmaları ve "Gomorrah" kitabıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, "Suç örgütleri, yardım yaparak sürece dahil oluyorlar" dedi.

Geçen hafta içinde, İtalya'daki Yabancı Basın Derneği'ne New York'tan video-konferansla bağlanan Saviano, suç örgütlerinin salgın döneminden nasıl faydalandığını şöyle açıkladı:

"Organize suç örgütleri şimdiden fakir mahallelerde gıda alışverişi işlerini hallediyor, borç veriyor. Tefeciler, muhtemelen klanların talimatıyla, faiz istememeye başladı. Buradaki strateji şu: Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak."

Saviano, mafya örgütlerinin bugün yaptıkları yardım karşılığında neler beklediklerini de, "Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek…" diye anlattı.

'Sorun sadece İtalya'nın güneyinde değil'

Roberto Saviano, bu durumun yalnızca Palermo, Napoli gibi geleneksel olarak mafyayla ilişkilendirilen kentlerde değil kuzeydeki Milano, Torino gibi kentlerin kenar mahallelerinde de yaşandığını söyledi.

"Mafya örgütlerinin beklediği şey bir kriz çıkması" diyen Saviano, Avrupa Birliği'nin İtalya'yı kriz anında yalnız bırakması halinde mafya yapılanmalarının bu krizden faydalanmasına olanak sağlanmış olacağını vurguladı.

Saviano, organize suç örgütlerinin Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de faal olduğunu hatırlattı ve bu durumdan tüm Avrupa'nın olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı'ndan valiliklere yazı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, özellikle refah seviyesinin düşük olduğu güney bölgelerde karantina tedbirlerinin getirdiği ekonomik sıkıntıların isyan hareketlerine dönüşebileceği ve mafya yapılanmalarının bu huzursuzluktan faydalanabileceği belirtiliyor.

İtalyan hükümeti, salgın tedbirlerinin işletmelere ve vatandaşlara yükünü hafifletme amaçlı ekonomik destek paketleri hazırlasa da bu yardımlar açığı kapatmaya yeterli görülmüyor. Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde "toplumsal bombanın patlaması" riskinden söz ediliyor.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de, "Mafya, artan yoksulluktan faydalanarak insanları örgüte katmak için harekete geçebilir" dedi.

Luciana Lamorgese, organize suç örgütlerinin toplumsal huzursuzluktan yararlanmasının önüne geçmek amacıyla valiliklere bir yönerge yolladı.

Lamorgese, "İşletmelerin ve iş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılara, ciddi gerilimler eklenebilir. Bu gerilimlerin yankısı, adi suçların canlanması, aşırılık yanlısı görüşlerin bir merkezde toplanması ya da suç örgütlerinin yeni ihtiyaçların yarattığı boşluklara yuvalanma fırsatı bulması riskleri şeklinde olabilir" dedi.

Bakan, ihtiyaç sahibi ailelerin ve işletmelerin ekonomik desteğe erişiminin dikkatle takip edilmesini istedi.

'Mafya için fırsata çevrilemeyecek kriz yok'

Mafya ve Terörle Mücadele Başsavcısı Federico Cafiero de Raho da geçen hafta La Repubblica gazetesinde yayımlanan mülakatında şu uyarılarda bulundu:

"Sağlık krizi aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir krizdir. Mafya örgütleri için fırsata çevrilemeyecek kriz yoktur."

Mafyanın krizi fırsata çevirmesine karşı bir uyarı da, 'Ndrangheta mafyasının merkezi konumundaki Calabria bölgesinden Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri'den geldi. Gratteri, bu dönemde devletin mafyayla mücadelede elde ettiği kazanımların kısmen kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Gratteri, mafya yapılanmalarının bugün yaptıkları yardımı hem kara para aklamak hem de gelecekte siyasi güç elde etmek için kullandıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Mafyanın, özellikle de 'Ndrangheta'nın elitleri, bu operasyonları zenginleşmek amacıyla yapmıyor, destek ve güç kazanmak için yapıyor… Mafya babası için şu an yoksullara günde 30 euro vermek gelecekte altın gibi kıymetli olacak. Oy verme zamanı geldiğinde mafya babaları mahallelerden paket paket oy toplayacak."





Koronavirüs: İtalya’da mafya ’salgını nüfuzunu artırmak için kullanıyor, yoksullara gıda dağıtıyor’
BBC
Etiketler: İtalya, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı Haberler
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti
İtalya’da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı Haberler
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs: İtalya'da mafya 'salgını nüfuzunu artırmak için kullanıyor, yoksullara gıda dağıtıyor' - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

18:46: Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis kovalamacasında yakalandı - Haberler 18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik