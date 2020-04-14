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Koronavirüs: İtalya'da salgının merkez üssündeki hastanede bir gün

İtalya'da koronavirüs tanısının ilk kez konulduğu Lombardia bölgesindeki Lodi Hastanesi'ne BBC Newsnight programı için giren iki İtalyan film yapımcısı, burada çalışan doktorların bir gününü görüntüledi.

14.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:45
Koronavirüs: İtalya'da salgının merkez üssündeki hastanede bir gün

İtalya 'da koronavirüs tanısının ilk kez konulduğu Lombardia bölgesindeki Lodi Hastanesi'ne BBC Newsnight programı için giren iki İtalyan film yapımcısı, burada çalışan doktorların bir gününü görüntüledi.

Lodi hastanesinin yoğun bakım servisinde çalışan doktorlardan biri, ilk vakadan sonra geçen süreyi "duygusal bir bombardıman" olarak tanımlıyor.

Lombardia, İtalya'da ilk karantina altına alınan ve en fazla can kaybının yaşandığı bölge.

Ülke çapında 100 doktor da virüs salgını ile mücadele ederken hayatını kaybetti.

İtalya'da 14 Nisan itibarıyla ölü sayısı, 20 bini aşmış durumda.





BBC
Etiketler: İtalya, Sağlık
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