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Koronavirüs: İtalya'daki ölümlerin çoğunluğu neden Lombardia'da?

İtalya genelindeki koronavirüs ölümlerinin yaklaşık 3'te 2'si, ülkenin 20 bölgesinden biri olan Lombardia'da meydana geldi.

23.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:51

Koronavirüs krizinin en ağır seyrettiği ülkenin İtalya olması sebebiyle diğer ülkelerde "İtalya gibi olur muyuz?" sorusu sorulurken, İtalya'nın geri kalanında da "Lombardia bölgesi gibi olur muyuz?" endişesi hakim.

İtalya genelindeki koronavirüs ölümlerinin yaklaşık 3'te 2'si, ülkenin 20 bölgesinden biri olan Lombardia'da meydana geldi. Dün açıklanan son verilere göre 5476 ölümden 3456'sı Lombardia'dan. Ülke çapındaki toplam 59 bin 138 vakanın da 27 bin 206'sı Lombardia'da görüldü.

Bu veriler, Lombardia'da yüzde 12,7 ile rekor bir ölüm oranına işaret ediyor. İtalya genelinde ölüm oranı son verilere göre yüzde 9 civarında ancak Lombardia bölgesi hesap dışında tutulduğunda ülkenin geri kalanındaki ölüm oranı yüzde 6 civarına düşüyor.

Lombardia'da dünkü veriler, koronavirüs taşıyan 1142 kişinin yoğun bakımda olduğunu gösteriyordu. Bölge genelinde yoğun bakım ünitesi sayısı artırılmaya çalışılsa da mevcut kapasitenin 1250 ile sınırlı olduğu belirtiliyor.

Gelişmiş sanayisi ve yüksek refah seviyesiyle ekonomik açıdan büyük önem taşıyan bir bölge olan Lombardia, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla açısından da 38 bin 200 euro ile ülke içinde ikinci sırada geliyor. Ülkede genel olarak güneye doğru GSYH miktarı azalıyor.





Sağlık sistemi de ülkenin en iyileri arasında gösterilen Lombardia'da yaşanan koronavirüs krizi, özellikle refah seviyesi daha düşük ve sağlık sistemi daha sıkıntılı bölgelerde kaygıyla izleniyor.

Lombardia'da virüsün neden bu kadar yayıldığı ve sıra dışı biçimde yüksek can kaybına yol açtığı sorusuna yanıt aranıyor. Bu sorunun yanıtını kesin olarak vermek henüz mümkün olmasa da bilim insanları, analistler ve gazetecilerin üzerinde durdukları başlıca etkenler arasında bir dizi hata, talihsizlik ve hazırlıksızlık ihtimalleri de sıralanıyor. Bu etken ve ihtimallerden bazıları şöyle:





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs: İtalya’daki ölümlerin çoğunluğu neden Lombardia’da?
BBC

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs: İtalya'daki ölümlerin çoğunluğu neden Lombardia'da?
Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Dünya

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