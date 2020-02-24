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Koronavirüs İtalya'daki para yüzme organizasyonunu iptal ettirdi

Görme engelli 5 sporcunun katılacağı Avrupa Şampiyonası kota elemeleri organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

24.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:58Koronavirüs İtalya'daki para yüzme organizasyonunu iptal ettirdi
Görme engelli 5 sporcunun katılacağı Avrupa Şampiyonası kota elemeleri organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenmesi planlanan programın, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilemediğini söyledi.
Organizasyon iptal edildiği için İtalya'ya giden Görme Engelliler Yüzme Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye döndü

İtalya, Spor

Kaynak: AA

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