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Koronavirüs, İzmir'de AVM'leri de Vurdu! AVM'ler Kapanıyor Mu?

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, maalesef vaka sayısının her geçen gün arttığı görülüyor.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:34
Koronavirüs, İzmir'de AVM'leri de Vurdu! AVM'ler Kapanıyor Mu?
Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, maalesef vaka sayısının her geçen gün arttığı görülüyor.

Salgınla mücadele kapsamında yetkililer devamlı olarak yeni önlemleri uygulamaya koyarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu konuda önemli bir karar aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

Virüs Bulaşma Riski Yüksek

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak AVM'lerin de buna dahil edildiği duyuruldu. İnsan sirkülasyonunun yoğun, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verildiği belirtildi.

Bu kararın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildiği bildirildi.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İzmir, Teknoloji

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