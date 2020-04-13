Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs: Japonya binlerce evsize kalacak yer bulmaya çalışıyor

Japonya'da yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle büyük şehirlerdeki internet kafelerin kapatılmasıyla iyice korumasız kalan binlerce evsize yer bulmaya çalışıyor.

13.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:35
Koronavirüs: Japonya binlerce evsize kalacak yer bulmaya çalışıyor

Japonya 'da yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle büyük şehirlerdeki internet kafelerin kapatılmasıyla iyice korumasız kalan binlerce evsize kalacak yer bulmaya çalışıyor.

İnternet kafeler Japonya'da kalıcı bir evi olmayan binlerce insanın, bir çok ihtiyacını giderdiği mekanlar haline gelmişti.

Genellikle 24 saat açık tutulan bu kafelerde kullanıcılara tekli kabinler veriliyor ve evsizler burada internette vakit geçirmenin, uyumanın dışında duşları da kullanabiliyorlardı.

Fakat koronavirüsün yayılmasını engelleme amacıyla işyerlerine kapanma emri gelince yeni bir sorun ortaya çıkmış oldu.

Tokyo 'da 4 bini aşkın evsiz var

Aslında Japonya bir çok başka sanayi ülkesine kıyasla evsizlerin nüfusa oranının düşük olduğu bir ülke ama sadece Tokyo'da internet kafelere sığınarak yaşamını sürdüren 4 bini aşkın insan var.

Kent yetkilileri bu insanlara otellerden oda ayırmaya ve başka geçici barınma imkanları yaratmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Yakındaki Saitama kendinde de yetkililer bir spor salonunu evsiz 200 kişinin kalabileceği bir barınma mekanına dönüştürdüler.

Yerel medyaya yapılan açıklamalara göreTokyo yetkilileri evsizleri sosyal danışmanların bulunan geçici barınma mekanlarına yönlendirdiğini söylüyorlar.

Fakat evsizlere destek amaçlı bir yele örgütlenmede danışman olarak çalışan Kazuhiro Gokan, Nikkei Asian Review gazetesine bir çok insanın yapılan idari hatalar yüzünden geri çevrildiğini söyledi.

Japonya'da koronavirüs vakaları da bir çok ülkeye göre daha düşük.

Pazar günü itibariyle toplam vaka sayısı 6 bin 748, yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 108 olarak açıklandı.

Fakat Tokyo'da yakında vaka sayılarında artış görülmesi salgının hızla yükselişe geçebileceği endişelerini artırdı.

Başbakan Şinzo Abe Tokyo, Osaka ve 5 diğer idari bölgede 1 ay süreyle Olağanüstü Hal ilan etmişti.

Şu anda Olağanüstü Hal uygulanan bölgelerde valiler okulları ve iş yerlerini kapatma yetkisine sahip ama yasal olarak sokağa çıkma yasağı koyma yetkileri yok.





BBC
Etiketler: Japonya, Tokyo, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü Haberler
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü
Taburcu edilen Boris Johnson’ın son koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Taburcu edilen Boris Johnson'ın son koronavirüs test sonucu belli oldu
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı Haberler
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti Haberler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Ölümcül virüs, ABD’nin Vuhan’da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Haberler
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı?
Harvard’lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Haberler
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs: Japonya binlerce evsize kalacak yer bulmaya çalışıyor - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

16:37: Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı - Haberler 16:34: 11 yaşında korona virüsü yendi alkışlarla taburcu edildi - Haberler 16:34: Koronavirüsü yenen hekimler konuştu: Belirti yoktu, tomografide görüldü - Haberler 16:33: CHP'li Öztrak: Alınan önlemlere mutlaka uyalım - Haberler 16:32: Taksim'de kuralları hiçe sayan turistlere polis müdahale etti - Haberler 16:25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor