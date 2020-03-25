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Koronavirüs Kalp hastalarında daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir

"Halk arasında koronavirüs olarak bilinen Covid-19 enfeksiyonu, kalp ve damar hastalarında diğer insanlara göre daha fazla tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor" diyen Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp hastalarına önemli uyarılarda bulundu.

25.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:41
Koronavirüs Kalp hastalarında daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Genel bulgu ve istatistikler, yaşlı ve kalp damar hastalığı olanlarda COVID-19 nedeniyle ölüm riskinin en yüksek olduğunu gösteriyor. Daha önceden herhangi bir hastalığı olmayanlarda ölüm oranı yüzde 0,9 iken, kalp-damar hastası olanlarda ise ölüm oranı yüzde 10,5'tir" dedi.

24 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada 392 bin COVID-19 hastası saptandı. 17 bin ölüm vakası var. Dünyada yaşanan bu salgına karşı kalp damar hastalarının risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Covid-19 tipik olarak ateş ve öksürük gibi grip benzeri semptomlara neden olur. Bazı hastalarda (özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda) bu semptomlar göğüs gerginliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile zatürreye dönüşebilir" dedi ve sözlerine sosyal mesafenin önemine işaret ederek devam etti:

"Sosyal mesafe, COVID-19'dan korunmanın ve bulaşmasını önlemenin kritik bir yoludur. Şu anki tavsiye; 70 yaşın üstündeyseniz, hamile iseniz veya 70 yaşın altında olmanıza rağmen kronik bir hastalığınız varsa, sosyal mesafe önlemlerini takip etmek için ekstra özen göstermeniz gerektiğidir. Kronik hastalıklar olarak belirtilen hastalıklar ise kronik kalp rahatsızlıkları, inme, diyabet, yüksek tansiyon (hipertansiyon), akciğer hastalığı ve kronik böbrek hastalığıdır. Bir kalp nakli aldıysanız ve immünsüpresyon (bağışıklık baskılayıcı) ilacı kullanıyorsanız, sosyal mesafe özellikle önemlidir. Bu süreçte bol bol dinlenmeyi, bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille kapatın, virüsün bulaşmasına neden olacak kullanılmış eşyaları dezenfekte edin ve tek kullanımlık eşyaları da hızlıca imha edin, insanlarla temastan kaçının ve sosyal mesafe kuralını ihmal etmeyin."

"Kalp ve Damar Hastaları Reçeteli İlaçlarını Kullanmaya Devam Etmeli"

Kalp ve damar hastaları için ilaç kullanımının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Özellikle kan sulandırıcı ve ritim düzenleyiciler başta olmak üzere hastalar diğer reçeteli ilaçlarını da rutin düzende almaya devam etmelidir. Kalp damar hastalarının, mevcut reçeteli ilaçlarını kesmesi halinde kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme riski artacaktır. Doktorunuz tarafından farklı şekilde tavsiye edilmediği sürece, ilaçlarınızı reçete edildiği şekilde kullanmaya özen gösterin" dedi ve bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulundu:

"Bilgi kirliliğinin oldukça yoğun olduğu bu dönemde, bilimsel olmayan bir dizi bilgi ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de tansiyon ilaçlarının COVID-19 enfeksiyonuna neden olabileceği ile ilgiliydi. Yapılan araştırmalarda, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB'ler) şiddetli COVID-19 enfeksiyonu olasılığını artırdığı yönünde kanıt bulunmamaktadır. Bu gibi bilimsel olmayan bilgilere itibar edilmemelidir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Ramazan Özdemir, Koronavirüs, Güncel

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