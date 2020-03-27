Koronavirüs: 'Kanser hastasıyım, İngiltere'de salgın nedeniyle kemoterapi tedavim durduruldu'

İngiltere'de beyin kanseri hastası 44 yaşındaki Nancy Carter-Bradley'e, kemoterapi tedavisinin koronavirüs salgını yüzünden durdurulduğu söylendi.

Nancy Carter-Bradley, başkent Londra'daki Charing Cross Hastanesi'nde süren tedavisinin, hastanenin tam kapasite koronavirüs vakalarıyla uğraşması nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

Bradley, üçüncü evre beyin kanseri için gördüğü kemoterapi tedavisinin durdurulacağı kendisine söylendiğinden beri inanılmaz bir stres yaşadığını vurguladı.

Imperial College Healthcare yetkilileri ise hasta için özel sağlık hizmetleri tesislerinin kullanılması seçeneğini araştırdıklarını açıkladı.

Kemoterapi, ilacın kanser hücrelerini öldürdüğü bir tedavi şekli. Kanser hücrelerinin çoğalmalarını durdurup, vücuda yayılmalarını engelliyor.

'Hayatımı kısaltıyor'

İki çocuk annesi Nancy Carter-Bradley'e 2005 yılında kanser teşhisi konuldu.

Kanseri Kasım ayına kadar gerileme gösteriyordu. Ancak bu süreç tersine dönünce Bradley bir yıl boyunca yeniden kemoterapi tedavisine alındı.

Nancy Carter-Bradley, 'Aciliyeti nedeniyle tedavim gecikmeyle sürse de durdurulmamalı. Nasıl devam edeceğiyle ilgili olarak bana bir güvence verilmeli" diyor.

Bradley, tedavileri durdurulan başka kanser hastası tanıdıkları olduğunu da söylüyor ve ekliyor:

"Tedavimin durdurulması şüphesiz olarak yaşam süremi kısaltacak, ancak ne ölçüde olur bilmiyorum."

Imperial College Healthcare'e göre, kanser tedavi uzmanları hastaları için tedavi planlarını yeniden gözden geçiriyor:

"Ulusal yönlendirmeye bakarak, riskli olabilecek tüm planlı tedavilerin ve ameliyatların zamanlamaları üzerinde çalışıyorlar. Tüm gerekli ameliyatlar devam ediyor."

"Ayrıca önümüzdeki günlerde ve haftalarda hastanelerimizde olabilecek tüm talep artışlarını da dikkate alıyoruz."

NHS: Kanser tedavileri devam etmeli

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), kanser tedavilerinin etkilenmeden devam etmesini söyleyen bir yönerge yayımladı.

NHS'e göre, "Tedavi kararları haklı olarak kanser tedavisi yapacak uzman klinik tedavi uzmanları tarafından alınıyor ve bu uzmanlar mümkün olduğunda fazla hastayı tedavi etmeye çalışıyor, ancak bununkoronavirüs riskine karşı da dengelenmesi gerekiyor."

Cancer Research UK'e göre ise kanser tedavilerinin nasıl ve hangi zaman dilimi içinde etkileneceği net değil.

Derneğin baş klinik uzmanı Profesör Charles Swanton, "Virüs Birleşik Krallık'ta daha da yaygın hale gelirken, bu şüphesiz ki NHS'e, hastanelerin yoğun bakım servislerine ve yatakların elverişliliğine daha fazla baskı yapacak ve bundan dolayı da verilen hizmet etkilenecek" diyor ve ekliyor:

"Ayrıca biliyoruz ki kanser olan hastalar grip gibi viral enfeksiyonların komplikasyonları için daha yüksek risk grubundalar ve Covid-19 bunlardan hiç farklı değil".

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, haberin yayımlandığı saate kadar BBC'nin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.