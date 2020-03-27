Koronavirüs karantina taahhüdünü kabul eden Avrupa'daki tır şoförleri deniz yoluyla yurda dönüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da kalan tır şoförlerinden 14 günlük karantina taahhüdünü imzalayan 12'si, deniz yoluyla yurda döndü.
27.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:54
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa 'da kalan tır şoförlerinden 14 günlük karantina taahhüdünü imzalayan 12'si, deniz yoluyla yurda döndü.
Avrupa'ya tırlarla mal götüren ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bulundukları ülkelerde kalan şoförler, Büyükelçilik ve konsolosluklara başvurarak Türkiye'ye dönmek istedikleri bildirdi.
Karantina taahhüdünü imzalayan şoförlerin, pasaport ve kimliklerine el konularak yurda gönderilmeleri kararlaştırıldı.
Karar doğrultusunda, ikametleri İstanbul 'da olan 12 tır şoförü, Ukrayna'dan gemiyle İstanbul'a gönderildi.
Haydarpaşa Limanı'na yaklaşan gemideki şoförler, gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tahsis ettiği otobüsle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde 14 gün karantinada kalacakları Güngören'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Benzer şekilde 23 Mart'ta İstanbul'a gelen 17 tır şöförünün de kontrolleri yapılarak karantinaya alındığı öğrenildi.
Avrupa'ya tırlarla mal götüren ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bulundukları ülkelerde kalan şoförler, Büyükelçilik ve konsolosluklara başvurarak Türkiye'ye dönmek istedikleri bildirdi.
Karantina taahhüdünü imzalayan şoförlerin, pasaport ve kimliklerine el konularak yurda gönderilmeleri kararlaştırıldı.
Karar doğrultusunda, ikametleri İstanbul 'da olan 12 tır şoförü, Ukrayna'dan gemiyle İstanbul'a gönderildi.
Haydarpaşa Limanı'na yaklaşan gemideki şoförler, gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tahsis ettiği otobüsle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde 14 gün karantinada kalacakları Güngören'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Benzer şekilde 23 Mart'ta İstanbul'a gelen 17 tır şöförünün de kontrolleri yapılarak karantinaya alındığı öğrenildi.
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Kaynak: AA