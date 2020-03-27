Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs karantina taahhüdünü kabul eden Avrupa'daki tır şoförleri deniz yoluyla yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da kalan tır şoförlerinden 14 günlük karantina taahhüdünü imzalayan 12'si, deniz yoluyla yurda döndü.

27.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:19
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa 'da kalan tır şoförlerinden 14 günlük karantina taahhüdünü imzalayan 12'si, deniz yoluyla yurda döndü.
Avrupa'ya tırlarla mal götüren ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bulundukları ülkelerde kalan şoförler, Büyükelçilik ve konsolosluklara başvurarak Türkiye'ye dönmek istedikleri bildirdi.
Karantina taahhüdünü imzalayan şoförlerin, pasaport ve kimliklerine el konularak yurda gönderilmeleri kararlaştırıldı.
Karar doğrultusunda, ikametleri İstanbul 'da olan 12 tır şoförü, Ukrayna'dan gemiyle İstanbul'a gönderildi.
Haydarpaşa Limanı'na yaklaşan gemideki şoförler, gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tahsis ettiği otobüsle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde 14 gün karantinada kalacakları Güngören'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Benzer şekilde 23 Mart'ta İstanbul'a gelen 17 tır şöförünün de kontrolleri yapılarak karantinaya alındığı öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs karantina taahhüdünü kabul eden Avrupa’daki tır şoförleri deniz yoluyla yurda dönüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, İstanbul, Avrupa, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs karantina taahhüdünü kabul eden Avrupa'daki tır şoförleri deniz yoluyla yurda dönüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs karantina taahhüdünü kabul eden Avrupa'daki tır şoförleri deniz yoluyla yurda dönüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haberler
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:54: Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı - Haber 22:52: Aracın düştüğü dereden ceset çıkarıldı - Haber 22:52: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı: (1) - Haber 22:51: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KORONOVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI - Haber 22:50: Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama - Haber 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 21:55: Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Haber 21:41: Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber