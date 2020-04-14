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Koronavirüs karantinasındaki Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı yaktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olan bir grup Yahudi yerleşimci, bölgede kamp yapan Filistinlilere saldırdı, 2 aracı ateşe verdi.

14.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:20
Koronavirüs karantinasındaki Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı yaktı
İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olan bir grup Yahudi yerleşimci, bölgede kamp yapan Filistinlilere saldırdı, 2 aracı ateşe verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Tepe Gençliği" olarak bilinen fanatik örgüte üye bir grup Yahudi yerleşimci, Kovid-19 taşıyan bir kişiyle teması oldukları gerekçesiyle Ölü Deniz'e yakın bir bölgede tutuldukları karantina çadırının etrafında kamp yapan 3 Filistinliye saldırdı.
Kamp yapan Filistinlileri taşlayan Yahudi yerleşimciler, bu kişilere ait 2 aracı da yaktı.
Saldırıya uğrayan Filistinlilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan İsrail polisi, şu ana kadar hiçbir şüpheliyi gözaltına almadı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Güncel
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