Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası
Artvin'de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.
30.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:02
Artvin 'de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, devriye gezen Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu aykırı hareket eden (2) işletme ve (7) şahsa toplam (9.044) TL idari para cezası kesildi.
Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edileceği bildirildi. - ARTVİN
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, devriye gezen Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu aykırı hareket eden (2) işletme ve (7) şahsa toplam (9.044) TL idari para cezası kesildi.
Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edileceği bildirildi. - ARTVİN
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Kaynak: İHA