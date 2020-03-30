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Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası

Artvin'de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.

30.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:02
Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası
Artvin 'de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, devriye gezen Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu aykırı hareket eden (2) işletme ve (7) şahsa toplam (9.044) TL idari para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edileceği bildirildi. - ARTVİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Artvin, 3. Sayfa
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