Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs karasinekle mekanik olarak taşınabilir

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), karasineklerle mekanik taşınabilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

05.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:24
Koronavirüs karasinekle mekanik olarak taşınabilir
Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), karasineklerle mekanik taşınabilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
Satar yaptığı açıklamada, 2003 yapılan bilimsel bir çalışmada hindi koronavirüsünün karasineklere laboratuvar ortamında bulaştırıldığını, yapılan çalışmada karasineklerin hindi koronavirüsünü barındırma ve aktarma yetenekleri incelendiğini söyledi.
Yapılan çalışma sonucunda karasineklerin hindi koronavirüsünü taşıma potansiyeline sahip olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Satar, şöyle konuştu:
"Yapılan çalışma sineklerin bunu kuşlara bulaştırdığı ile ilgilidir ancak yeni tip koronavirüsün ile bu virüs oldukça farklı olsa da aynı aileye sahiptir. Yeni tip koronavirüsün karasineklerle mekanik taşınabilme olasılığı zor görülse de bu konuda çalışma olmadığından karasineklerle mekanik taşınma olasılığına karşı dikkatli olunması gerekiyor."
Karasineklerin 100'den fazla patojeni yani insan ve hayvanlarda hastalıklara neden olabildiğini aktaran Satar, "Karasinekler, parazit kurt yumurtalarını, tekhücreli canlılar olan protozoa kistleri ve trofozoitleri, bakteri, mantarlarını ve virüsleri, kusma veya dışkılama yoluyla mekanik iletim yoluyla ilettikleri yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dicle Üniversitesi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs karasinekle mekanik olarak taşınabilir - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Haber 15:06: Antalya'da jandarma yorulan çiftçinin tarlasını sürdü - Haber 15:05: Ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla "evde kal" çağrısı - Haber 15:03: Cezayir'den gelen 299 kişi Manisa'da karantinaya alındı - Haber 15:03: ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber