Koronavirüs kaygısına telefonla psikolojik destek

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDEN TELEFONLA PSİKOLOJİK DESTEK

Vatandaşlar, belediyenin 444 09 39 numaralı çözüm hattını, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında arayıp Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan uzman psikologlara bağlanarak koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkacaklarına dair bilgi alabiliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle panik ve kaygı yaşayan vatandaşlara telefonla psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Belediyenin 444 09 39 numaralı çözüm hattı aracılığıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan uzman psikologlara telefonla ulaşan vatandaşlar, uzman psikologlardan panik ve kaygılarını giderecek psikolojik desteği alıyorlar.

AKBABA: VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Koronavirüs salgınının vatandaşlar üzerinde psikolojik baskılar da oluşturduğuna dikkat çeken ve bu süreçte, vatandaşların panik ve kaygı kaynaklı psikolojik destek taleplerini uzman psikologlar tarafından telefon danışmanlığı aracılığıyla karşıladıklarını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba "Koronavirüs salgını yüzünden panik ve kaygı duyan vatandaşlarımızın yanındayız. Koronavirüs sebebiyle kaygı ve panik yaşayan vatandaşlarımız, hafta içi, 09.00-17.00 saatleri arasında, belediyemizin 444 09 39 numaralı çözüm hattını arayıp uzman psikologlarımıza bağlanarak koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkacaklarına dair psikologlarımızdan telefonda bilgi alabilirler." dedi.

Kaynak: Bültenler