Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs kaynaklı can kaybı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi.

03.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:44
Koronavirüs kaynaklı can kaybı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir 'de 105'e, Tunus 'ta 18'e yükseldi.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 22 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 105'e çıktığını açıkladı.
Fevrar, ülkede 185 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam enfekte sayısının 1171'e ulaştığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasında ölü sayısı 83, vaka sayısı 986 olarak duyurulmuştu.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 18'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca ülke genelindeki vaka sayısının 40 artarak 495'e ulaştığı ifade edildi.
Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki dün yaptığı açıklamada ölü sayısının 14, vaka sayısının 455 olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Cezayir, Tunus, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs kaynaklı can kaybı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu üyesinin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı - Haber 21:46: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:45: 78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 21:44: İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak - Haber 21:44: Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber