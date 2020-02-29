ABD'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün ardından Trump'tan açıklama: Daha fazla vaka görülebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Normal bir grip gibi davranın" dediği ölümcül virüs ABD'de de can aldı.

Santa Clara İlçesi Sağlık görevlisi ve Santa Clara İlçesi Halk Sağlığı departmanı Dr. Sara Cody, ''Bu vaka bize virüsün yayılma derecesini göstermektedir. Fakat şuan tam olarak ne kadar hasta var bilmiyoruz. Az da olabilir. Çokta. En azından mümkün olduğunca yayılmayı yavaşlatmak için önemli ek önlemler almaya başlamamız gerekiyor" dedi.

Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki ilk koronavirüs kaynaklı ölüm ardından beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Trump, "Tedavi gören 22 hastamız var. Hayatını kaybeden kişi 50'li yaşlarının sonunda bir kadındı; ABD'de daha fazla Koronavirüs vakası görülmesi olası" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I ZİYARET EDEN YABANCI ÜLKE VATANDAŞI ABD'YE ALINMAYACAK"

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, "İran'dan gelenlere uygulanan seyahat yasağı dışında son 14 günde İran'ı ziyaret etmiş hiçbir yabancı ülke vatandaşı ABD'ye alınmayacak" dedi. Pence, "Amerikalılar'ı koronavirüsten en fazla etkilenen İtalya ve Güney Kore'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.