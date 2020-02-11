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Koronavirüs salgını için ürküten sözler: Dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebilir

Dünya genelinde büyük korku yaratan koronavirüs konusunda değerlendirmelerde bulunan Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Departmanı Başkanı Gabriel Leung, "Kontrol altına alınmazsa dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebilir" dedi.

11.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:12

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 1000'in üzerinde insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak korkutan bir açıklama geldi. Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Departmanı Başkanı Gabriel Leung, yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınamaması durumunda dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Çin'e hiç gitmeyenlerde görülen vakalar buzdağının görünen kısmı olabilir" açıklaması üzerine konuşan Leung, uzmanların her taşıyıcının virüsü 2.5 kişiye bulaştırabileceği tespitini hatırlattı. Leung bu durumda yeni tip 'ün yayılma hızının yüzde 60 ila 80 arasında olacağını ifade etti.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 60'INI ETKİLEYEBİLİR

The Guardian'a konuşan Leung, "Dünya nüfusunun yüzde 60'ı çok büyük bir sayı" dedi. DSÖ'nün salgının boyutunu tespit etmesi gerektiğini belirten Leung, ikinci planda da Çin'in aldığı önlemlerin işe yarayıp yaramadığını incelemesi gerektiğini ifade etti. Leung, Çin'in aldığı "aşırı" önlemler işe yarıyorsa diğer ülkelerin de bu yöntemleri uygulamasının gerekebileceğini dile getirdi.

1017 KİŞİ CAN VERDİ

Öte yandan Çin'de yeni tip koronavirüs zatürresi salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs bulaşma durumu şüpheli olan kişi sayısı 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu.

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Koronavirüs salgını için ürküten sözler: Dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebilir

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