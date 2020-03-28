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Koronavirüs konusunda uzman Çinli ekip Cezayir'e geldi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çin'den 12 kişilik ekip Cezayir'e geldi.

28.03.2020 02:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 02:42
Koronavirüs konusunda uzman Çinli ekip Cezayir'e geldi
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çin'den 12 kişilik ekip Cezayir 'e geldi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çinli sağlık ekibi, beraberinde tıbbi cihazları da Cezayir'e getirdi.
12 kişilik ekip, koronavirüs vakalarının yoğun olarak tespit edildiği ülkenin güneyindeki Buleyde vilayetinde çalışmalarını yürütecek.
Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26, vaka sayısı ise 383 olarak belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, geçen pazartesi, Buleyde vilayetinin tamamen karantina altına alınması kararını vermişti. Daha önce başkent Cezayir için alınan gece sokağa çıkma yasağına ek olarak cuma günü 9 ayrı vilayette de aynı uygulamanın başlatılması kararlaştırılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel

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