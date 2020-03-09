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Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.

09.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:46
Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı. Yoğun talebi karşılamak için eczanelerin kişisel temizlik ve hijyen ürünleri için özel sergi alanları oluşturduğu görüldü. Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel
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