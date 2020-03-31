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Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi

Kütahya'da yaşayan 29 yaşındaki mimar, koronavirüs korkusu nedeniyle 5. kattan atlayarak intihar etti. Genç kadının 1 hafta önce de hap içerek intihar girişiminde bulunduğu ancak sağlık ekipleri tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Genç kadın kurtarıldıktan sonra "Koronavirüs haberleri psikolojimi bozdu. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" demişti.

31.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:28

Kütahya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusu nedeniyle daha önce kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara kalkışan Hatun G. (29) tedavisinin tamamlanmasının ardından döndüğü evinde dün gece pencereden atlayarak intihar etti.

100'ncü Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan mimar Hatun G, geçen 25 Mart'ta koronavirüs korkusuyla kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara teşebbüs etti. İtfaiye ve polis ekiplerince kurtarılan Hatun G, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KORONAVİRÜS HABERLERİ PSİKOLOJİMİ BOZDU"

Midesi yıkanan Hatun G, ifadesinde koronavirüs haberlerinin psikolojini bozduğunu, virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini söyledi. Hatun G, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozdu" diye ifade vermişti.

ODASININ PENCERESİNDEN ATLADI

Tedavisinin ardından evine taburcu edilen Hatun G, dün gece yarısı odasının penceresinden aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatun G, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatun G'nin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

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Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Güncel

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Kütahya'da virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
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