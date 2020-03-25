Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, Kütahya 'da ilginç bir olay yaşandı. 29 yaşındaki H.G isimli vatandaş koronavirüs korkusundan, kendisini odaya kilitleyip ilaç içerek intihara kalkıştı. Şahsı, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak kurtardı. Olay sonrası koronavirüsün ailesine bulaşmasından endişe ettiğini belirten şahıs, haberlerin psikolojisini bozduğunu dile getirdi.

PENCEREYE ÇIKIP ELİNE NE GELDİYSE FIRLATTI

100'ncü Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan H.G, kendisini odasına kilitleyip intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencereye çıkan H.G. polisleri görünce odasında bulunan dizüstü bilgisayar ve yazıcı gibi elektronik eşyaların yanı sıra saksıları site bahçesine fırlattı.

İLAÇ İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI

İtfaiye ekipleri H.G.'nin atlama ihtimaline karşı pencerenin altına hava yastığı açıp, merdivenle 5'inci katın penceresine çıktı. Bu sırada polis ekipleri de daireye girerek odanın kapısı önünde genç kadını ikna etmeye çalıştı. Pencerede itfaiye ekiplerini gören H.G. çok sayıda hap içerek intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin uyarısı üzerine polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada H.G. sinir krizi geçirerek bayıldı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi odasında yapılan H.G. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZDU"

Midesi yıkanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.G., ilk ifadesinde koronavirüs haberlerinin psikolojini bozduğunu söyledi. Virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini anlatan H.G., "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozdu" dedi.

Kaynak: DHA