Menü
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 5 bin 833'e yükseldi - Haberler

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 5 bin 833'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi.

15.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:25
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 5 bin 833'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.

Koronavirüs , Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1441'e yükselirken; vaka sayısı da 21 bin 157'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 611'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 611'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 12 bin 729'a çıktığını bildirdi.

ABD'DE 57 ÖLÜ, 2 BİN 951 VAKA

ABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 2 bin 951 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 57 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida, New Jersey, Güney Dakota, Georgia, Louisiana, Virginia, Colorado, Kansas eyaletlerinden ve  New York kentinden oldukları belirtildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 4 bin 585'e yükselirken; 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 4 bin 480 kişide virüs tespit edildiği ve 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 6 bin 391 kişide virüs tespit edildiği; 196 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi? Haberler
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu