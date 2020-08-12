Koronavirüs kurallarını hiçe sayan düğün sahibine para cezası

İZMİR'deki bir sokakta yapılan düğünde, misafirlerin sosyal mesafeye uymadığı ve sadece 1 kişinin maske taktığı görüldü. Polis, düğün sahibine sosyal mesafeye uyulmaması, maske kuralının hiçe sayılması ve izinsiz havai fişek atılması nedeniyle toplam 4 bin 442 TL para cezası kesti.

Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'ndeki bir sokakta yapılan düğüne katılan çok satıda vatandaşın sosyal mesafeyi ve maske kuralını hiçe saydığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken videoyu inceleyen polis ekipleri, düğün sahibine maske kuralına uyulmadığı için 900 TL, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 TL ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesti.