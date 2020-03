Koronavirüs LGS'nin konu kapsamını değiştirdi

Okullarda sınıf eğitimine geçişin şimdilik 30 Nisan'a kadar ertelenmesi Liselere Geçiş Sınavı (LGS) konu kapsamını da değiştirdi.

100.000'lerce öğrenciyi en başarılı lise ve üniversitelere yerleştiren tecrübesiyle öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayan okulların başında gelen GEN Koleji'nin Bölüm Başkanları, yeni kararı kapsayan Mart ayı LGS örnek sorularının detaylı değerlendirmesini yayınladı.

Türkçe Dersi Mart Ayı Örnek Soruları

Ortaöğretim Kurumları'na ilişkin yapılacak merkezi sınava yönelik yayımlanan Mart ayı sözel bölüm kitapçığında Türkçe dersine ait sorularda yine ağırlık olarak anlam bilgisi kazanımları üzerinde durulduğunu görmekteyiz. Dil bilgisi kazanımlarında "Fiilimsi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri" konularına ait sorular bulunuyor. Bu konular da Türkçe dersinin ilk dönem kazanımları arasında yer almaktadır. LGS müfredatıyla birlikte konularımız arasına dahil olan sözel mantık – muhakeme konusuna ait bir soru ve MEB'in son yıllarda önemle üzerinde durduğu grafik yorumlama konusundan da bir soru sorulduğu gözlenmiştir. Mart ayı da dahil olmak üzere yayımlanan tüm örnek sorularda ön plana çıkan durum ezbere dayalı bilginin artık sorularda yer almadığıdır. Özellikle okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorularda bilgi ölçülürken yine soruyu çözmek için gerekli bilgi öncül olarak sunulmuştur. Soruların çizdiği tablo bize gösteriyor ki, bilimsel yayınları incelemeli ve bol bol kitap okumalıyız. Soruların tamamı 8. Sınıf kazanımlarına yönelik olmakla birlikte beklenmeyen bir kazanıma ait soru bulunmamaktadır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Mart Ayı Örnek Soruları

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararlaştırıldı. Yayınlanan örnek sorulara baktığımız zaman T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili; Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar, Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan'a kadar) başlıklarındaki 1. Dönem konularından sorular soruldu. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, MEB'in sene başında yayımladığı kazanımlara ve müfredata uygun yer aldı. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu, MEB'in hazırladığı 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüştüğü gözlemlendi. MEB'in sınav öncesinde yayımladığı örnek sorulara benzer tarzda yorum ağırlıklıydı. Daha çok Millî Mücadele dönemi ile ilgili soruların olduğunu görüyoruz T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını, iyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, dersin temel kavramlarına hâkim, konu eksiği olmayan, okuma ve yorumlama yeteneği gelişmiş öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği soru tarzı olarak yorumlayabiliriz.

Matematik Dersi Mart Ayı Örnek Soruları

Mart ayı örnek sorularında, 1. Dönem'den Çarpanlar-Katlar konusundan 3, Üslü İfadeler konusundan 2, Köklü İfadeler konusundan 2, Basit Olayların Olma Olasılığı konusundan 2, Cebirsel İfadeler konusundan 1 soru gelmiştir. Sorular incelendiğinde tüm soruların günlük hayatla ilişkilendirilmiş, matematik okur yazarlığını ölçen nitelikte olduğu görülmektedir. Soruların bir bölümünde birden fazla kazanımı ölçen sorular bulunmaktadır. Verilen ön bilgilerle öğrencilerin bilgiyi doğru yorumlama, doğru kullanma becerisi ile analitik düşünme yeteneğini birleştirip doğru sonuca ulaşması istenmektedir. Bundan önceki örnek sorularda olduğu gibi düşünme becerisi ve problem çözme becerisini içine alan sorular yine yoğunlukta olduğu görülmektedir. Soruların geneli incelendiğinde orta zorlukta olduğu söylenebilir.

Fen Bilimleri Dersi Mart Ayı Örnek Soruları

Mart ayı Fen Bilimleri dersi örnek sorularında 1 soru mevsimler ve iklim, 3 soru DNA genetik kod, 2 soru basınç, 5 soru madde ve endüstri ünitelerinden geldi. Soruların tümü 1. Dönem'de işlenen konulardan hazırlanmıştır. Sorular, daha önceki örnek sorulara benzer tarzda deney yorumlama, grafik ve tablo inceleme, verilen bilgileri değerlendirip şıklarla bağlantı kurarak çözülecek sorulardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Mart Ayı Örnek Soruları

Mart ayı örnek sorularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları, 1. Dönem konularını içermektedir. Daha önceki örnek sorularla karşılaştırıldığında yorum sorularının arttığı görülmüştür. Sorularda öğrencilerin yorum güçlerini ve kavram bilgilerini de kullanarak doğru cevaba ulaşılması beklenmektedir.

İngilizce Dersi Mart Ayı Örnek Soruları

Mart 2020 İngilizce örnek soruları yorumlama becerisi gerektiren, orta ve yüksek güçlükte sorulardır ve 'Friendship' 'Teen Life', 'In The Kitchen', 'The Internet' ve 'Adventures' ünitelerinden hazırlanmıştır. Yayınlanan sorular 1. Dönem sonuna kadar ve 2. Dönem başlangıcındaki ilk işlenen konuları içeren kazanımları kapsamaktadır. Sorular ezbercilikten uzak, okuduklarını anlama, yorumlama ve ağırlıklı olarak çıkarım yapma üzerine hazırlanmıştır. Görsel sorularda 1 soruda tablo okuma ve çıkarım yapma sorusu vardır. Örnek sorular, öğrencilerin dilbilgisini ölçen değil, okuduğunu anlama, çıkarım yapma ve ilişki kurabilme becerilerinin yanında kelime bilgisini de ölçen ve değerlendiren sorulardır. Sorularda olumlu ve olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Örnek sorular orta ve yüksek güçlükte, yorumlama becerisine sahip öğrencilerin çözebileceği sorulardır. Tavsiye edilen zaman aralığı 8-10 dakikadır.

MEB'in yayınladığı bildirgede, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda öğrencilerin sadece 1. Dönemde işlenen konulardan, yani 1. Üniteden 5. Üniteye sorumlu oldukları belirtilmesine karşın, yayınlanan örnek sorularda 2. Dönemin ilk ünitesinden sadece 1 soru sorulmuştur.

Kaynak: Bültenler