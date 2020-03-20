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Koronavirüs, lisede dezenfektan üretimini 5 kat artırdı

ÇANKIRI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, kentin dezenfektan ihtiyacını karşılayabilmek için günlük 500 kilogramlık üretimi 5 kat artırarak, 3 tona çıkardı.

20.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:04
Koronavirüs, lisede dezenfektan üretimini 5 kat artırdı

ÇANKIRI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, kentin dezenfektan ihtiyacını karşılayabilmek için günlük 500 kilogramlık üretimi 5 kat artırarak, 3 tona çıkardı. Okul Müdürü İsmail Karabasmaz, kentin tüm dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri, 2016 yılından bu yana, kentteki kamu kurumları için dezenfektan üretiyor. Okuldaki atölyede üretim yapan öğrenciler, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından kentte artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimi artırdı. 2 öğretmen ve 20 öğrenci, ihtiyacı karşılayabilmek için günde 3 ton dezenfektan üretiyor. Ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kullanılıyor.

'ÜRETİMİ GÜNDE 3 TONA ÇIKARDIK'

Okul Müdürü İsmail Karabasmaz, Türkiye'nin adeta bir soğuk savaş dönenimde olduğunu, kendilerinin bu dönemde dezenfektan üretimiyle katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Karabasmaz, 2 öğretmen ile toplam 20 öğrencinin dezenfektan ürünleri ürettiğini söyleyerek, "Koronavirüse biz Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak savaşımızı açtık. Bununla ilgili mücadelemizi yapıyoruz. Şu anda kimya teknolojileri alanımızda bakanlığımızla yapmış olduğumuz istişareyle ilimizin tüm dezenfektan ürünlerini karşılamak için çalışıyoruz. Günlük 500 kilogram olan üretimi 3 tona çıkardık" dedi.

Öncelikli olarak kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlara dezenfektan ürünlerini verdiklerini ifade eden Karabasmaz, "Bu ürünlere Çankırı'mızın ihtiyacının dışında çevre illerden de talepler gelmekte. Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'tan dezenfektan ürünü istiyorlar. Öncelikle ilimizin ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Okulumuz öğretmen ve öğrencilerine özveriyle çalıştıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÜRETİMİMİZ KORONAVİRÜSTEN SONRA ARTTI'

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı Alan Şefi Emine Demirci de üretim olarak çamaşır suyuna ağırlık verdiklerini aktararak, "Dezenfektan ürünlerine yönelik çalışmalarımız koronavirüs vakasından sonra arttı. Koronavirüs vakası dolayısıyla talepler arttığı için bu dönemde daha çok çamaşır suyu ve dezenfektan üretimine yoğunlaştık. Alıcılar bulundukları ortamları, dezenfektan ürünleriyle dezenfekte ediyorlar" ifadelerini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi Oğulcan Pusat Türkoğlu da koronavirüse karşı dezenfektan ürünleri üretmekten mutlu olduklarını belirtti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Çankırı, Güncel

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