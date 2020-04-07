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Koronavirüs Maskelerde 7 Gün Yaşayabiliyor!

Koronavirüs salgınının ilk günlerinden beri araştırmacılar, virüsün kartondan paslanmaz çeliğe kadar çeşitli yüzeylerde ne kadar süre yaşayabileceğini inceliyorlar.

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:51
Koronavirüs Maskelerde 7 Gün Yaşayabiliyor!
Koronavirüs salgınının ilk günlerinden beri araştırmacılar, virüsün kartondan paslanmaz çeliğe kadar çeşitli yüzeylerde ne kadar süre yaşayabileceğini inceliyorlar. Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir raporda, yeni tip koronavirüs'ün ameliyat maskesinin dış yüzeyinde 7 gün boyunca kaldığı tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile birlikte insanlar, özellikle cerrahi maskelere ve N95 solunum maskelerine yoğun ilgi gösteriyor. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüs'ün oda sıcaklığında çeşitli yüzeylerde ne kadar süre kalabileceğini test etti. Yeni tip koronavirüs, ameliyat maskesinin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabildiği gözlemlendi.

Yüz Maskelerini Doğru Bir Şekilde Takmak ve Çıkarmak Gerekiyor

Leo Poon Lit-man ve Malik Peiris dahil olmak üzere araştırmacılar, elde edilen sonucun yüz maskelerini düzgün bir şekilde takmanın ve çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Malik Peiris, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, insanların ameliyat maskesini taktıktan sonra maskeye dokunmamaları gerektiğini belirtti.

Poon, South China Morning Post'a verdiği demeçte, "Kendinizi yeni tip koronavirüs'ten korumak istiyorsanız ellerinizi sık sık yıkayın ve ellerinizi yıkamadan önce yüzünüze, ağzınıza veya burnunuza dokunmamaya çalışın" dedi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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