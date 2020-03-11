Koronavirüs Meclis'in gündeminde
Türkiye'de ilk vakası görülen koronavirüs, TBMM Genel Kurulunda gündeme geldi.
11.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:37
Türkiye 'de ilk vakası görülen koronavirüs, TBMM Genel Kurulunda gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtirken, CHP Grup Başkanvekili Altay, koronavirüsten daha tehlikelisinin, koronavirüs paniği olduğunu ifade etti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Ekonomi
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