Menü
BBC
Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs - Merkel: Virüs dünya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir - Haberler

Koronavirüs - Merkel: Virüs dünya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angelan Merkel, dünya nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüs salgınından etkileneceğinin beklendiğini söyledi.

11.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:50
Koronavirüs - Merkel: Virüs dünya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angelan Merkel, dünya nüfusunun yüzde60 ila 70'inin koronavirüs salgınından etkileneceğinin beklendiğini söyledi.

Yeni koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının henüz bir tedavisi ya da aşısının bulunmadığını söyleyen Merkel, salgının yayılmasının engellenmesine odaklanılması gerektiğini savundu.

Almanya Başbakanı Merkel, dün ilk kez parlamento oturumunda sarf ettiği bu sözleri bugün bir basın toplantısında Alman kamuoyu ile de paylaştı.

Merkel, dünya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine virüsün bulaşacağını söyledi ve "Zaman kazanmak zorundayız" dedi.

Almanya Başbakanı, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılmasına odaklanılması gerektiğini de savundu.





İnsanlı testler öne çekilebilir

Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, son 20 yılda ortaya çıkan yeni koronavirüslerin hiçbirine karşı aşı geliştirilemediğini hatırlatıyor.

2003 yılındaki SARS salgınında aşı çalışmalarına katılmış olan Amerika'nın Teksas eyaletindeki Baylor Tıp Fakültesi'nden Peter Hotez, hızlandırılmış aşı çalışmalarının daha kötü sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.





Hotez, 2003 yılında, SARS'a karşı aşılanan bazı hayvanların daha ağır belirtiler gösterdiğini anlatıyor.

Şubat ayı ortasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği toplantıda bir araya gelen uzmanlar, "tehdidin büyüklüğü" nedeniyle, aşı geliştiricilerin hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Reuters haber ajansına konuşan toplantıya katılmış 4 kişi, hayvanlar üzerindeki testler bitmeden, insanlı testlerinin başlamasının kararlaştırıldığını aktardı

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
BBC
Etiketler : Angela Merkel, Parlamento, Almanya, Sağlık

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Haberler
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Haberler
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Haberler
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı