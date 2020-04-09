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Koronavirüs mücadelesinde 'denizel algler' araştırılıyor

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE), yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili 'denizel algler'in tedavi süreçlerinde bir alternatif olarak kullanılabilirliği hakkında çalışma başlattı.

09.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:12
Koronavirüs mücadelesinde 'denizel algler' araştırılıyor

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE), yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili 'denizel algler'in tedavi süreçlerinde bir alternatif olarak kullanılabilirliği hakkında çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, söz konusu salgınla mücadele kapsamında yapılan bilimsel çalışmalara bir yenisinin daha eklendiği ifade edildi. Aralarında İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin Sayın'ın da yer aldığı bir grup bilim insanın bu yönde çalışma başlattığına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Spirulina gibi nutrasötiklerin daha önceki influenza salgınlarında enfeksiyonların şiddetini önemli oranda düşürdüğü bilgisini göz önünde bulundurarak yola çıkan bilim insanları, üzerinde çalıştıkları ve ürettikleri moleküllerin, virüsün bağlantı noktalarını engelleyecek aktivitede olduğunu işaret eden ön çalışma sonuçları elde etti. Denizel alglerin bu etkisini Covid-19 mücadelesinde de kullanılabileceğini öngören bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak, alternatif bir çözüm sunmayı hedefliyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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