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Koronavirüs: NATO çalışanına virüs bulaştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO ana karargahı personelinde de koronavirüs saptandığı açıklandı.

09.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:55
Koronavirüs: NATO çalışanına virüs bulaştı

Belçika 'nın başkenti Brüksel 'deki Kuzey Atlantik Anlaşması İttifakı (NATO) ana karargahı personelinde koronavirüs saptandığı açıklandı.

Bir süre önce Kuzey İtalya tatilinden dönen NATO çalışanı, grip belirtileri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan testler sonucu, NATO personeli ile iki aile üyesinin koronavirüs taşıdığı saptandı.

NATO çalışanı ve ailesi, evlerinde karantinaya alındı. Karargah yönetimi, koronavirüs bulaşan kişiyle aynı bölümde çalışan personeli de eve gönderdi. Personel, geçen hafta sonundan bu yana evlerinde çalışıyor.

NATO yönetimi, virüs bulaşan kişiyle doğrudan temasta bulunan personelini de bir süreliğine evlerine gönderdi.

Brüksel'deki merkezde bulunan diğer birimlerdeki personel de, koronavirüs salgını konusunda bilgilendirildi.

Belçika'nın Mons kentindeki NATO Müttefik Harekat Komutanlığı'nda da (SHAPE), 3 kişiye koronavirüs teşhisi kondu.

Belçika medyasına göre, geçen hafta yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından SHAPE çalışanları evlerinde karantinaya alındı.

NATO yönetimi, personel ve ziyaretçilerin güvenliği için bir dizi önlem alındığını açıkladı.

NATO yetkilileri, başta İtalya'nın kuzeyi olmak üzere, belirli bölgelere seyahatleri geçici olarak askıya aldı.





NATO karargahına grup ziyaretleri geçici olarak durduruldu. Karargah personeli, evden çalışmaya teşvik ediliyor.

İttifakın, salgınla ilgili olarak Belçika hükümeti ile yakın temas içinde olduğunu bildiren NATO yönetimi, çalışmaların aksamaması için sürekli ve kapsamlı önlemler planlandığını açıkladı.

Daha önce, yeni bir açıklamaya kadar dış ziyaretlere kapatılan Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu da, hamile, kanser veya böbrek rahatsızlığı olanlar ile 60 yaş üzerindeki personelin evden çalışmasını kararlaştırdı.

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BBC
Etiketler : Brüksel, Belçika, İtalya, Sağlık
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