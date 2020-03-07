Koronavirüs: NBA seyircisiz maçlara hazırlanıyor

NBA yönetimi ligdeki takımlara mektup göndererek, seyircisiz müsabakalara hazır olunmasını talep etti. Süperstar LeBron James ise boş salonda basketbol oynamayacağını dile getirdi.Spor müsabakalarını etkileyen koronovirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli basketbol organizasyonu NBA'de (Kuzey Amerika Profesyonel Basketbol Ligi) karşılaşmaların seyircisiz oynanması gündemde.



Amerikan ESPN televizyonunun verdiği bilgiye göre NBA yönetimi, ligde mücadele veren 30 takıma bir uyarı metni göndererek, önümüzdeki günlerde müsabakaların seyircisiz oynanma olasılığına hazır olunmasını talep etti. İlgili mektupta ayrıca, takımların gerekli formaliteleri tamamlamaları talep edildi.



LeBron James: Seyircisiz maça çıkmam



NBA'in ve dünya basketbolunun süperstarlarından, Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'in oyuncusu LeBron James ise söz konusu planlara sert bir dille karşı çıktı. Takımının, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 113-103 yendiği karşılaşmanın ardından konuya dair soruları yanıtlayan James, "Ben parkeye çıktığım zaman salonda seyirci yoksa oynamam. Bugüne dek hiç seyircisiz bir maçta oynamadım. Bu oyunu takım arkadaşlarım için olduğu kadar seyirciler için oynuyorum. Olayın özü bu değil mi?" dedi.



NBA yönetiminin kulüplere gönderdiği mektuba göre, maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldığı takdirde, salona müsabakalar için orada bulunması şart olan kişiler dışında kimse giremeyecek. Ayrıca böyle bir durumda, salonda bulunanların ateşlerinin de takımların yetkililerince ölçülmesi isteniyor.



Halihazırda oynanan maçlarda ise salonda bulunan herkesin birbiri ile el temasından kaçınması ve oyuncuların tişörtlere ve topların üzerine imza atmak için başka birinin elinden kalem almaması tavsiye ediliyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son verilere göre 338 koronavirüs hastası bulunuyor. 14 kişi ise söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybetti.



SID/ ET,JD



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Kaynak: Deutsche Welle