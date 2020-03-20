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Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?

Profesör Ancha Baranova, yeni koronavirüs pandemisinin sona erme süresi hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün evrimi hakkında da bilgiler veren Baranova, koronavirüs ne zaman sona erecek, koronavirüs ne kadar devam edecek, konularını aydınlattı.

20.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:07
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinden sonra koronavirüs ne zaman sona erecek ve koronavirüs ne kadar devam edecek sorularının yanıtları araştırıldı. Konu ile ilgili Sputnik'e açıklamalar yapan Profesör Ancha Baranova "Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor" dedi. Peki, Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?

"NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR"

Virüsün yeni taşıyıcıya geçtiğinde zayıfladığının bilindiğini kaydeden Baranova, "Virüs, insandan insana geçtiğinde mutasyona uğruyor ve zayıflıyor. Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor. Bu virüs, şu an bize adapte oluyor. Bunun ne kadar süreceği bilinmiyor" dedi.

Baranova, ikinci faktörün insanların virüse karşı bağışıklık kazanma süreci, yani doğal aşılama süreci olduğunu kaydetti.

"HERKESİN BAĞIŞIKLIĞI OLACAK"

Baranova, "Koronavirüs nüfusun yaklaşık yüzde 70'inde hastalığa yol açtığında, halk arasında virüsü yenmek için gereken antikorlara sahip insanlar ortaya çıkacak. Bu durumda, bulaşma artık o kadar kitlesel olmayacak ve herkesin bağışıklığı olacak" ifadelerini kullandı.

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Etiketler : Gündem, Sağlık, Güncel

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