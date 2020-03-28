Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi

Koronavirüs salgınıyla liglerin ertelenmesi, hakemlerin büyük gelir kaybı yaşamasına neden oldu. Buna rağmen milyon dolarlık mukavelelere imza atan futbolcular, gelirlerinden fedakarlık etmeye yanaşmıyor. Sözleşmelerinde yapılması planlanan indirimlere itiraz ediyor. Hakemler ise bir kenara çekilmiş, olup bitenleri izliyor, bir an önce salgın tehdidinin bitmesini ve liglerin başlamasını bekliyor.

TÜRKİYE'DE TOPLAM 1493 HAKEM GÖREV YAPIYOR

Zira maçlarda görev yapan ve aldığı maç başı ücretlerle geçinen hakemler, şu an mali anlamda büyük sıkıntı yaşıyor. TFF'nin organizasyonu altında düzenlenen liglerde, Türkiye'de toplam 1493 hakem görev yapıyor. Bunlardan 21'i profesyonel sözleşme imzaladığı için maaşlarını alabiliyor. Ancak onlar da maç başı gelirlerinden oldular. Süper Lig'de maç başına 10 bin TL gelir elde eden hakemler, şimdi maaşlarıyla hayatlarına devam ediyor. Ancak bir de bu dönemde gelirlerini sıfırlayanlar var.

Cüneyt Çakır

HAKEMLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Profesyonel olmayan 1472 hakemin yanı sıra gözlemci ve temsilciler bu dönemde büyük gelir kaybına uğradı. Hakemlik yapan pek çok kişi, diğer iş kollarındaki mesleklerinden hayatlarını devam ettiriyor. Ancak tamamen bu işten hayatını kazananları zor günler bekliyor. Tabii bu sadece futbol hakemlerine ilişkin bir değerlendirme. İptal edilen diğer pek çok spor organizasyonunda hakemler ve sporun diğer emekçileri için benzer bir tablo var.

CÜNEYT ÇAKIR 35 BİN TL ALIYOR

Profesyonel hakemler TFF ile yaptıkları sözleşmeye göre yılın 10 ayı maaş alıyor. Sabit kazancı en yüksek olan hakem Cüneyt Çakır... Aylık 35 bin TL alan Çakır'ın dışındaki hakemler 10 ile 17 bin TL arasında maaş alıyor. VAR hakemleri maç başı 4 bin 400 TL kazanırken, AVAR hakemleri 2 bin TL alıyor.

(Akşam)