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Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon haneye biner lira destek verileceğini açıkladı. Peki, Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?

21.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:30
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığın sosyal yardımlarından yararlanan 2 milyon haneye biner lira destek verileceğini duyurdu. Yaşanan gelişme sonrası bin lira destek kimlere verilecek ve bin lira destek alma şartları neler, sorularının yanıtları merak edildi.

BİN LİRA DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacak" dedi.

BİN LİRA DESTEK ALMA ŞARTLARI NELER?

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Mart ayı sonu itibariyle ödemelerin başlayacağı açıklandı.

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Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Gündem, Ekonomi, Güncel

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