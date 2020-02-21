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Koronavirüs nedeniyle 2 spor organizasyonu daha Çin'de düzenlenmeyecek

Çin'in Xi'an şehrinde yapılacak güreş ve tenis organizasyonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle iptal edildi.

21.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:40Koronavirüs nedeniyle 2 spor organizasyonu daha Çin'de düzenlenmeyecek
Çin'in Xi'an şehrinde yapılacak güreş ve tenis organizasyonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle iptal edildi.
Dünya Güreş Birliği (UWW), 27-29 Mart tarihlerinde Xi'an'da yapılması planlanan 2020 Asya Olimpiyat Elemeleri'nin aynı tarihlerde 'ın başkenti Bişkek'te yapılacağını açıkladı.
Kadınlar Birliği (WTA) ise 13-19 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xi'an Açık'ın iptal edildiğini duyurdu.
Çin'de binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada kırmızı alarm verilirken, birçok federasyon bu ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonlarını ya ertelemiş ya da ev sahipliğini başka ülkeye taşımıştı.
Futbolda lig süresiz ertelenirken, kayaktan atletizme, bokstan tenise, basketboldan golfe birçok branşta spor organizasyonu salgın nedeniyle Çin'den alınıp başka ülkelere verilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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