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Koronavirüs nedeniyle Asya Açık Para Tekvando Turnuvası iptal edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan Asya Açık Para Tekvando Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

26.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:08Koronavirüs nedeniyle Asya Açık Para Tekvando Turnuvası iptal edildi

'ın başkenti 'ta düzenlenecek olan Açık Para Tekvando Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Dünyada birçok ülkeyi etkileyen koronavirüs nedeniyle bir iptal kararı da tekvandodan geldi. Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 2 Mart'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılacak olan Asya Açık Para Tekvando Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Türkiye Para Tekvando Milli Takımı için planlanan Lübnan seyahati ve sonrasında yapılacak Japonya hazırlık kampı sporcuların sağlığını riske etmemek adına programdan çıkarıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, koronavirüsün etkisinin bütün dünyaya yayıldığını belirterek, "Şu an için dünya genelinde yayılan bu virüsle ilgili sağlıklı bilgiler alamıyoruz. İtalya'da iptal edilen futbol maçları var. Lübnan'da düzenlenecek Asya Açık Para Tekvando Turnuvası da iptal oldu. Sporcularımız için planladığımız Japonya hazırlık kampını da iptal ettik. Sporcularımızın sağlıklarını riske atmamak adına iptal kararını aldık. Koronavirüs ile ilgili takiplerimiz sürüyor. Bizim için önemli olan sporcu sağlığı. Koronavirüsün göründüğü ülkelere sporcularımızı göndermeme kararı alamaya devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belçika'da düzenlenmesi planlanan Açık Tekvando Turnuvası'na Çin takımının katılması durumunda milli tekvando takımının gönderilmeyeceği öğrenildi.


- Ankara

Koronavirüs, Beyrut, Lübnan, Asya, Spor

Kaynak: DHA

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