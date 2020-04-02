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Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligin geri kalanının oynanmamasına ve 15 puan farkla lider olan Club Brugge'in şampiyon ilan edilmesi yönünde karar alındı.

02.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:33

Süper Lig'de ligin geri kalanı için çıkacak karar beklenirken, koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Belçika 'da flaş bir karar alındı.

Belçika Pro Lig'in yönetimi, öncesinde 30 Nisan'a kadar ara verilen lig için oy birliği ile ligim devam etmesinin gerekli olmadığı yönünde karar aldı ve Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğini Belçika Futbol Federasyonu'na sundu. Prosedür olarak böyle bir süreç izlendiği ve federasyonun da bu öneriyi kabul edeceği bildirildi.

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Öte yandan şu anda 2. sırada bulunan AA Gent'in Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı yönünde karar alındığı ve Belçika Kupası, küme düşecek takımlar ile 2. Lig'in durumunu belirlemek için bir çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi. Mevcut Sıralamada UEFA Avrupa Ligi'ne Cherleroi doğrudan gidecekken, Antwerp ve Standart Liege ise ön eleme oynayacak.

Playoff sistemini uygulayan Belçika'da normal sezonun son haftasına girilirken, Club Brugge 15 puan farkla lider durumda bulunuyordu.

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Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig’de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Etiketler: Club Brugge, Belçika, Spor

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Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi

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Haberler ›› Spor ››Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi - Spor
Yorumlar (1)
MEHMET AYDİN:Trabzonspor sampiyon ilan edilsin Lig kapansin
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