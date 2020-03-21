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Koronavirüs nedeniyle berber ve kuaförlerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak nitelenen koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca berber ve kuaförlerin faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi.

21.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:18
Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak nitelenen koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca berber ve kuaförlerin faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi.
İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.
Tekirdağ 'da da berberler dükkanlarını ikinci bir karara kadar kapattı.
Kentte berberlik yapan Osman Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zor günleri atlatana kadar bütün tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.
Alınan tedbirlerin faydalı olacağına inandığını belirten Yiğit, "Böyle bir karar alınması iyi oldu. Beklediğimiz bir karardı. Müşterilerimizin de bizim de sağlığımız önemli. Hijyen kurallarına ne kadar uyarsak bizim için o kadar iyi. Kurallara uyarak bu salgının önüne geçebiliriz." dedi.
Berber Rıdvan Tekin de devletin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini vurgulayarak, "Çok isabetli bir karar oldu. Devletimizin gerekli tedbirleri en iyi şekilde alıyor olması çok sevindirici. Bu kararların faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
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Koronavirüs nedeniyle berber ve kuaförlerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kaynak: AA

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Koronavirüs nedeniyle berber ve kuaförlerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu
Etiketler : Tekirdağ, Kuaför, Güncel

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