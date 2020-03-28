Koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken diğer bazı haberler gölgede kaldı. İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
28.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:29
Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya, Avrupa , Afrika ve ABD'de yayılmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken bu süre zarfında diğer bazı haberler gölgede kaldı.
İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğini 5 haber Açıklaması
İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğini 5 haber Açıklaması
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Afrika, Avrupa, Dünya