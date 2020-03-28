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Koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber

Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken diğer bazı haberler gölgede kaldı. İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber

28.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:29
Koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya, Avrupa , Afrika ve ABD'de yayılmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken bu süre zarfında diğer bazı haberler gölgede kaldı.

İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğini 5 haber Açıklaması
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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Afrika, Avrupa, Dünya

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